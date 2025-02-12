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Іноземці, які бажають служити у ЗСУ, проходитимуть перевірку на поліграфі

Діючі військовослужбовці-іноземці можуть проходити таку перевірку за ініціативою СБУ або командування частини.

Іноземці, які бажають служити у ЗСУ, проходитимуть перевірку на поліграфі
Фото: Генштаб

Іноземці та особи без громадянства, які бажають служити у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії, проходитимуть перевірку на поліграфі. 

Як повідомили у Міноборони, відповідне положення затвердив Кабмін. 

Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа проводитиме новостворений Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства із залученням фахівців Міноборони та Нацгвардії. Дослідження здійснюватиметься мовою, якою володіє кандидат.

Це стане обов'язковим для кандидатів на офіцерські посади та посади з доступом до державної таємниці. Його також проходитимуть кандидати, які надали сумнівні дані про себе. 

Діючі військовослужбовці-іноземці можуть проходити таку перевірку за ініціативою СБУ або командування частини.Кандидати повинні надати письмову згоду на проходження дослідження та не мати медичних протипоказань. Незгода може стати підставою для відмови у прийнятті на військову службу. 

Міноборони та МВС мають місяць на оновлення відповідних нормативних актів після набуття чинності постанови.

  • Наприкінці минулого року уряд спростив отримання посвідок на проживання для іноземців, які воюють за Україну або є волонтерами.
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