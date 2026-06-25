Міносвіти відмовилося знижувати мінімальний бал для вступу на окремі спеціальності

Міністерство освіти і науки України відреагувало на звернення омбудсмана Дмитра Лубінця щодо можливого перегляду мінімального конкурсного балу для вступу на деякі спеціальності.

Відомство наголосило, що правила вступної кампанії 2026 року є завчасно затвердженими і не підлягають ситуативним змінам.

МОН зазначило, що повністю розуміє складні умови, у яких випускники вже п’ятий рік поспіль складають НМТ під час повномасштабного вторгнення Росії. Для всіх, хто з об’єктивних причин не зміг завершити тестування, передбачили додаткову сесію. Проте змінювати самі правила відбору без належного аналізу наслідків міністерство не планує.

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У відомстві нагадали, що підвищений поріг у 150 балів (навіть на контракт) для окремих спеціальностей запроваджували поступово.

На медичні спеціальності високі вимоги пов’язані безпосередньо з якістю підготовки фахівців, від яких у майбутньому залежить життя та здоров’я людей, пояснило Міносвіти.

Право, міжнародні відносини, публічне управління та економіка - у цих сферах держава свідомо підтримує високий рівень підготовки, оскільки випускники працюватимуть із правами громадян, державними інституціями та представлятимуть Україну на міжнародній арені.

А от більшість спеціальностей, для яких пропонують знизити поріг, мають традиційно високий попит. Наприклад, у 2025 році середній конкурсний бал на бюджет на «Міжнародні відносини» становив 174,34, а на «Політологію» — 172,89. Зміна правил під час самої кампанії порушить довіру до конкурсу, тим паче що заклади вищої освіти вже затвердили власні правила прийому, а електронні системи повністю налаштовані.

Також у МОН закликали не плутати результати НМТ і конкурсний бал. Позначка у 150 балів — це не прохідний бал самого тестування, а мінімальне значення вже розрахованого за формулою конкурсного бала (з урахуванням вагових коефіцієнтів), яке дозволяє абітурієнту брати участь у відборі, додало відомство.

Міністерство наполягає, що правила вступу мають бути передбачуваними, справедливими і відповідати довгостроковим інтересам країни.