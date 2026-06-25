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Командира полку "Скеля" відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування

У військовій частині вже працює комплексна комісія на чолі з одним із заступників начальника Генштабу.

Командира полку "Скеля" відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування
425 штурмовий полк “Скеля”
Фото: Скріншот з відео

Командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" Юрія Гаркавого відсторонено від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань у зв’язку з інформацією оприлюдненою у ЗМІ.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Генеральному штабі ЗСУ. 

Це також підтвердив представник полку Олексій Братащук на пресконференції.

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Як повідомили у Генштабі, відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ, у військовій частині вже працює комплексна комісія на чолі з одним із заступників начальника Генерального штабу.

Із 24 червня, на час проведення перевірок і розслідувань, командира полку було відсторонено від виконання обов’язків.

"Якщо підтвердяться факти кримінальних правопорушень, згадані в публікаціях, винні обов'язково будуть притягнуті до відповідальності згідно із законом. Також, у разі підтвердження випадків перевищення повноважень посадовими особами та порушення прав військовослужбовців, вищим командуванням будуть ухвалені відповідні організаційні й кадрові рішення. Висновки будуть ґрунтуватися виключно на перевірених фактах, документах, результатах офіційних розслідувань, судових рішеннях", – зазначили в Генштабі.

Також наголошується, що "водночас 425-й окремий штурмовий полк, як і багато інших штурмових підрозділів, залишається ефективною складовою Сил оборони України, продовжує виконувати бойові завдання на найскладніших напрямках фронту, тримає стрій і нищить ворога".

"Встановлення істини щодо кожного критичного випадку, усунення недоліків та невідворотність покарання за доведені правопорушення залишаються принциповою позицією військового командування", – йдеться в повідомленні.

  • Раніше "Скеля" відреагувала на матеріал "Бабеля", де журналісти повідомляли про побиття військовослужбовців та 26 встановлених смертей, непов'язаних із виконанням бойових завдань. Полк погодився, що матеріал порушив серйозні питання, які потребують ретельного вивчення і перевірки. 
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