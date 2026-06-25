У військовій частині вже працює комплексна комісія на чолі з одним із заступників начальника Генштабу.

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Командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" Юрія Гаркавого відсторонено від виконання обов’язків на час перевірок і розслідувань у зв’язку з інформацією оприлюдненою у ЗМІ.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Генеральному штабі ЗСУ.

Це також підтвердив представник полку Олексій Братащук на пресконференції.

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Як повідомили у Генштабі, відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ, у військовій частині вже працює комплексна комісія на чолі з одним із заступників начальника Генерального штабу.

Із 24 червня, на час проведення перевірок і розслідувань, командира полку було відсторонено від виконання обов’язків.

"Якщо підтвердяться факти кримінальних правопорушень, згадані в публікаціях, винні обов'язково будуть притягнуті до відповідальності згідно із законом. Також, у разі підтвердження випадків перевищення повноважень посадовими особами та порушення прав військовослужбовців, вищим командуванням будуть ухвалені відповідні організаційні й кадрові рішення. Висновки будуть ґрунтуватися виключно на перевірених фактах, документах, результатах офіційних розслідувань, судових рішеннях", – зазначили в Генштабі.

Також наголошується, що "водночас 425-й окремий штурмовий полк, як і багато інших штурмових підрозділів, залишається ефективною складовою Сил оборони України, продовжує виконувати бойові завдання на найскладніших напрямках фронту, тримає стрій і нищить ворога".

"Встановлення істини щодо кожного критичного випадку, усунення недоліків та невідворотність покарання за доведені правопорушення залишаються принциповою позицією військового командування", – йдеться в повідомленні.