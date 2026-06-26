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Сили оборони: ворог намагається розширити зону контролю на схід від Сум

Тривають бої на кількох напрямках.

Сили оборони: ворог намагається розширити зону контролю на схід від Сум
українські військові
Фото: Генштаб

На Сумському напрямку армія РФ намагається розширити зону контролю на схід від обласного центру. Сили оборони утримують населені пункти. На кількох напрямках тривають бої.

Про це в ефірі повідомив речник УОС Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

За його словами, ситуація на Північно-Слобожанському відтинку фронту залишається напруженою, проте контроль над населеними пунктами зберігають Сили оборони України.

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Водночас на Вовчанському (Південно-Слобожанському) напрямку, як зазначив речник, ситуація є відносно стабільною – російським військам досі не вдається встановити контроль над містом Вовчанськ.

Окремо Трегубов наголосив, що найбільш інтенсивні бойові дії тривають на Лиманському напрямку. Саме там, за його словами, фіксується найбільша кількість бойових зіткнень серед усіх ділянок відповідальності.

"Кількість боєзіткнень там у принципі зіставна з усіма іншими напрямками разом узятими", – зазначив він.

Другим за інтенсивністю залишається Куп’янський напрямок. Російські війська, за словами речника, намагаються просунутися у бік самого Куп’янська, скоротити український плацдарм на схід від річки Оскіл, а також посилюють тиск у напрямку Козачої Лопані.

Трегубов також відзначив появу нової ділянки активності противника поблизу кордону в районі Гранів, де фіксується підвищення ворожої активності.

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