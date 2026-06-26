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З наступного тижня і до кінця червня спека в Україні сягне 38 градусів

Така погода може впливати на життєдіяльність людей. 

З наступного тижня і до кінця червня спека в Україні сягне 38 градусів
Попередження про спеку
Фото: Український гідрометцентр у Facebook

В Україні 28-30 червня очікують на сильну спеку. За прогнозом Укргідрометцентру, максимальна температура вдень у Київській області сягатиме 35-38 градусів Цельсія. 

Синоптики повідомили, що причиною є поширення жаркого повітря з північних районів Африку через південну і центральну Європу. 28 червня в західних областях, а також Вінницькій і Житомирській, а 29-30 – на Правобережжі країни встановиться спека до 38 градусів. 

«Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення»", – йдеться у повідомленні. 

  • Сильна спека вже панує в країнах Західної Європи, зокрема Франції. Є трагічні випадки загибелі людей, що намагалися охолодитися в водоймах. 
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