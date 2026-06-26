З наступного тижня і до кінця червня спека в Україні сягне 38 градусів

Така погода може впливати на життєдіяльність людей.

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В Україні 28-30 червня очікують на сильну спеку. За прогнозом Укргідрометцентру, максимальна температура вдень у Київській області сягатиме 35-38 градусів Цельсія.

Синоптики повідомили, що причиною є поширення жаркого повітря з північних районів Африку через південну і центральну Європу. 28 червня в західних областях, а також Вінницькій і Житомирській, а 29-30 – на Правобережжі країни встановиться спека до 38 градусів.

«Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення»", – йдеться у повідомленні.