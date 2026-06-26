Сьогодні, 26 червня, російська армія атакувала Запоріжжя. Кількість постраждалих зросла, і станом на 15:13 відомо про 15 поранених. Окрім 9 жінок віком від 21 до 86 років, про яких повідомляли раніше, серед постраждалих - дев'ятирічний хлопчик. Його травми неважкі, тому після отримання допомоги він лікуватиметься вдома. Ушпиталені чотири людини. В тому числі, 45-річна жінка, стан якої медики оцінюють, як тяжкий. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

За даними рятувальників, сталося зайнялися 4 авто, частково зруйнувалася та загорілася одноповерхова будівля, там горів дах на площі 800 кв. м. Наразі вогнеборці ліквідували пожежі.

«Кількість постраждалих зросла до семи. Кожному надається медична допомога», – йшлося раніше у повідомленні Федорова.

Сталася пожежа. Понівечені складські приміщення, офісна будівля. Пошкоджені вікна, фасади, покрівлі прилеглих будинків. Зайнялися автівки.

Фото: Запорізька ОВА наслідки удару по Запоріжжі

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки у Запоріжжі

Фото: Запорізька ОВА Наслідки удару РФ у Запоріжжі

Перед цим Федоров попереджав про загрозу ударних дронів.