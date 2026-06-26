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Росіяни атакували Запоріжжя, є постраждалі (оновлено)

Понівечені складські приміщення, офісна будівля, знищені авто.

Росіяни атакували Запоріжжя, є постраждалі (оновлено)
Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 26 червня, російська армія атакувала Запоріжжя. Кількість постраждалих зросла, і станом на 15:13 відомо про 15 поранених. Окрім 9 жінок віком від 21 до 86 років, про яких повідомляли раніше, серед постраждалих - дев'ятирічний хлопчик. Його травми неважкі, тому після отримання допомоги він лікуватиметься вдома. Ушпиталені чотири людини. В тому числі, 45-річна жінка, стан якої медики оцінюють, як тяжкий. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. 

За даними рятувальників, сталося зайнялися 4 авто, частково зруйнувалася та загорілася одноповерхова будівля, там горів дах на площі 800 кв. м. Наразі вогнеборці ліквідували пожежі.

«Кількість постраждалих зросла до семи. Кожному надається медична допомога», – йшлося раніше у повідомленні Федорова.

Сталася пожежа. Понівечені складські приміщення, офісна будівля. Пошкоджені вікна, фасади, покрівлі прилеглих будинків. Зайнялися автівки. 

наслідки удару по Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
наслідки удару по Запоріжжі
Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Наслідки удару РФ у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки удару РФ у Запоріжжі

Перед цим Федоров попереджав про загрозу ударних дронів. 

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