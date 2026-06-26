«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна повернула з полону понад 9,5 тисяч людей

З початку 2026 року з полону РФ вдалося повернути 1596 українців.

Зеленський: з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна повернула з полону понад 9,5 тисяч людей
Фото: Зоряна Стельмах

Від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону вже понад 9,5 тисячі своїх громадян. Лише від початку 2026 року додому вдалося повернути 1596 українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами глави држави, сьогодні з російського полону звільнили ще 160 українських військовослужбовців. Майже всі вони перебували в неволі ще з 2022 року.

Реклама

"Вже більш ніж 9500 людей повернули від початку повномасштабної війни. Тільки вже за цей рік – 1596 наших українців і українок", – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна продовжує працювати над поверненням усіх своїх громадян із російської неволі.

"Ми маємо повернути кожного й кожну – і військових, і цивільних, – хто досі в російській неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу", – зазначив він.

Глава держави подякував переговорній групі та українським військовим, які поповнюють обмінний фонд, що дозволяє проводити нові обміни полоненими.

Окремо президент наголосив на необхідності всебічної підтримки звільнених українців після повернення додому.

"Адаптація, необхідне лікування, вирішення соціальних питань – усе це важливо, і небайдужість має бути, підтримка має бути", – сказав Зеленський.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies