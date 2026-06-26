З початку 2026 року з полону РФ вдалося повернути 1596 українців.

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Від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону вже понад 9,5 тисячі своїх громадян. Лише від початку 2026 року додому вдалося повернути 1596 українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами глави држави, сьогодні з російського полону звільнили ще 160 українських військовослужбовців. Майже всі вони перебували в неволі ще з 2022 року.

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"Вже більш ніж 9500 людей повернули від початку повномасштабної війни. Тільки вже за цей рік – 1596 наших українців і українок", – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна продовжує працювати над поверненням усіх своїх громадян із російської неволі.

"Ми маємо повернути кожного й кожну – і військових, і цивільних, – хто досі в російській неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу", – зазначив він.

Глава держави подякував переговорній групі та українським військовим, які поповнюють обмінний фонд, що дозволяє проводити нові обміни полоненими.

Окремо президент наголосив на необхідності всебічної підтримки звільнених українців після повернення додому.

"Адаптація, необхідне лікування, вирішення соціальних питань – усе це важливо, і небайдужість має бути, підтримка має бути", – сказав Зеленський.