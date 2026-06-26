Трамп погрожує запровадити 100% мита для країн, які введуть податок на цифрові послуги для компаній зі США

Ці тарифи перекреслять чинні торговельні угоди Штатів із країнами, які запровадять такий податок.

Президент США Дональд Трамп виступив із попередженням на адресу європейських та інших держав, які планують або вже готуються запровадити податок на цифрові послуги (DST), що зачіпає американські технологічні гіганти.

Відповідну заяву американський лідер опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

«Нехай ця заява слугує попередженням: будь-яка країна, яка запровадить такий податок, негайно зіткнеться зі 100% митом на будь-які та всі товари, що надсилаються до Сполучених Штатів Америки», — наголосив президент США.

Він підкреслив, що ці штрафні мита автоматично скасують або перекриють будь-які чинні, підписані чи навіть іще не реалізовані торговельні угоди з відповідними державами.

Трамп запевнив, що 100% мито почне діяти без зволікань, щойно та чи інша країна зробить практичні кроки для впровадження цифрового податку.