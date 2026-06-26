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Трамп погрожує запровадити 100% мита для країн, які введуть податок на цифрові послуги для компаній зі США

Ці тарифи перекреслять чинні торговельні угоди Штатів із країнами, які запровадять такий податок.

Трамп погрожує запровадити 100% мита для країн, які введуть податок на цифрові послуги для компаній зі США
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп виступив із попередженням на адресу європейських та інших держав, які планують або вже готуються запровадити податок на цифрові послуги (DST), що зачіпає американські технологічні гіганти.

Відповідну заяву американський лідер опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

«Нехай ця заява слугує попередженням: будь-яка країна, яка запровадить такий податок, негайно зіткнеться зі 100% митом на будь-які та всі товари, що надсилаються до Сполучених Штатів Америки», — наголосив президент США.

Він підкреслив, що ці штрафні мита автоматично скасують або перекриють будь-які чинні, підписані чи навіть іще не реалізовані торговельні угоди з відповідними державами. 

Трамп запевнив, що 100% мито почне діяти без зволікань, щойно та чи інша країна зробить практичні кроки для впровадження цифрового податку.

  • Ця заява прозвучала на тлі дискусій у ЄС щодо запровадження спільного блокового податку на цифрові послуги, а також індивідуальних рішень низки європейських країн (зокрема, Великої Британії, Франції, Італії та Іспанії), чиї уряди вже мають або планують розширити подібні збори. Білий дім послідовно розцінює такі кроки як пряму дискримінацію та фінансовий напад на провідні американські технологічні корпорації.
  • На початку цього місяця адміністрація Трампа зробила новий крок до відновлення протекціоністських бар'єрів навколо економіки США – Штати ввели нові мита проти 60 торговельних партнерів. Білий дім звинувачував ці держави у недостатній боротьбі з використанням примусової праці.
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