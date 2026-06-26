Ексочільниця USAID: Ліквідація агентства завадила боротьбі зі спалахом Еболи в Африці

Закрили, зокрема, лабораторії для тестування, у які США раніше інвестували значні кошти.

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Під час протесту біля Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у Вашингтоні, 3 лютого 2025 р

Рішення адміністрації Дональда Трампа закрити Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) допомогло поширенню небезпечного спалаху лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді.

Про це заявила Саманта Пауер, яка очолювала відомство за часів каденції Джо Байдена, передає Bloomberg.

За словами Пауер, стрімкого поширення епідемії вдалося б уникнути, якби налагоджену систему USAID не знищили.

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Вона наголосила, що разом із закриттям організації в Конго і Уганді повністю згорнули постійні американські місії. Також закрили лабораторії для тестування, у які США раніше інвестували значні кошти.

Ситуацію ускладнив і вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я і урізання фінансування її програм екстреного реагування.

Колишня посадовиця зазначила, що кадровий потенціал та експертиза фахівців з Еболи фактично ліквідовані через раптове звільнення штату USAID.

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, кількість інфікованих у Конго та сусідній Уганді вже перевищила 1100 осіб, а понад 300 хворих померли. У травні ВООЗ оголосила цей спалах надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення.

У Держдепартаменті США звинувачення відкидають. Речник відомства Томмі Піготт заявив, що Штати зреагували протягом доби після першого підтвердженого випадку, мобілізувавши медичні і гуманітарні ресурси.