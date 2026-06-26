Уряд Франції приховає результати тестів міністрів на наркотики, але порушників звільнятимуть

Французький уряд не планує оприлюднювати результати кампанії з тестування на наркотики серед міністрів, членів уряду та високопосадовців.
У разі позитивного результату тесту посадовця одразу звільнять, передає «Європейська правда» з посиланням на AFP.
Кілька місяців тому таку процедуру вже застосували до радника з питань сільського господарства та одного з керівників Міністерства фінансів.
В оточенні прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню пояснили, що уряд не є судом, а кампанію запустили заради прикладу і безпеки держави. Владні посади за своєю природою наражають людей на ризик і роблять їх вразливими, проте влада не збирається публічно називати імена працівників, які вживають наркотики.
- Цю кампанію розпочали минулого тижня у межах масштабної боротьби з наркотрафіком, яку ініціювала виконавча влада.
- Раніше Лекорню доручив міністрам проводити вибіркові тести серед підлеглих, аби виявити можливе вживання заборонених речовин в уряді.