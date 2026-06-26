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Уряд Франції приховає результати тестів міністрів на наркотики, але порушників звільнятимуть

Кампанію запустили заради прикладу і безпеки держави.

Уряд Франції приховає результати тестів міністрів на наркотики, але порушників звільнятимуть
глава уряду Франції Себастьян Лекорню
Фото: EPA/UPG

Французький уряд не планує оприлюднювати результати кампанії з тестування на наркотики серед міністрів, членів уряду та високопосадовців.

У разі позитивного результату тесту посадовця одразу звільнять, передає «Європейська правда» з посиланням на AFP.

Кілька місяців тому таку процедуру вже застосували до радника з питань сільського господарства та одного з керівників Міністерства фінансів.

В оточенні прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню пояснили, що уряд не є судом, а кампанію запустили заради прикладу і безпеки держави. Владні посади за своєю природою наражають людей на ризик і роблять їх вразливими, проте влада не збирається публічно називати імена працівників, які вживають наркотики.

  • Цю кампанію розпочали минулого тижня у межах масштабної боротьби з наркотрафіком, яку ініціювала виконавча влада.
  • Раніше Лекорню доручив міністрам проводити вибіркові тести серед підлеглих, аби виявити можливе вживання заборонених речовин в уряді.
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