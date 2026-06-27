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Маленький літак врізався у найвищий хмарочос Пекіна

Подробиць інциденту вкрай мало через жорстку інформаційну політику Китаю.

Маленький літак врізався у найвищий хмарочос Пекіна
Пекін
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю у китайській столиці Пекіні сталася надзвичайна ситуація - маленький літак, судячи з усього, врізався у найвищу будівлю в місті.

Як пише CNN, на доступних відео видно, як на землю біля хмарочоса падають уламки. За реєстраційним номером на хвосту літака було визначено, що він належав місцевій авіакомпанії. Значних руйнувань у 109-поверховій башті CITIC на перший погляд не зафіксовано.

За повідомленням очевидців, центральний бізнес-квартал Пекіна, де відбулося зіткнення, було ізольовано правоохоронцями. Ще з 1 травня китайська столиця оголошена зоною, вільною від безпілотників, а літакам давно заборонено з'являтися у цьому секторі повітряного простору.

Влада Пекіна максимально уникає будь-яких коментарів, намагаючись не дати можливості західним ЗМІ отримати бодай якісь деталі того, що сталося. Опитані місцеві житлі дивуються, чому літаку дали можливість близько 20 хвилин безперешкодно летіти над містом.  

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