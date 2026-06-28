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Трамп пригрозив Ірану знищенням після нових авіаударів США

США атакували військові об'єкти Ірану після удару по танкеру біля Ормузької протоки.

Трамп пригрозив Ірану знищенням після нових авіаударів США
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати завдали нових авіаударів по військових об'єктах Ірану після атаки безпілотника на нафтовий танкер поблизу Ормузької протоки. 

Про проведення операції повідомило Центральне командування США (CENTCOM), президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social підтвердив удари.

За інформацією CENTCOM, американська операція була відповіддю на атаку іранського дрона-камікадзе по танкеру M/T Kiku під прапором Панами, який перевозив понад два мільйони барелів нафти. Інцидент стався 27 червня біля Ормузької протоки.

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У командуванні заявили, що Ірану дали можливість дотримуватися умов угоди про припинення вогню, однак Тегеран її порушив.

За даними CENTCOM, під час ударів були уражені об'єкти військового спостереження, системи зв'язку, засоби протиповітряної оборони, склади безпілотників, місця зберігання ракет та обладнання для мінування.

Трамп заявив, що американська авіація атакувала склади іранських ракет і дронів, а також прибережні радіолокаційні станції у відповідь на повторне порушення режиму припинення вогню.

"Цілком можливо, що вони ніколи не винесуть уроку! Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими і будемо змушені військовим шляхом довести до кінця те, що ми дуже успішно розпочали. Якщо це станеться, Ісламська Республіка Іран перестане існувати!", — написав Трамп.

Фото: скріншот

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також поклав відповідальність за ескалацію на Іран і заявив, що Вашингтон дотримується домовленостей про припинення вогню, однак будь-які прояви насильства отримають силову відповідь.

"Іран підписав угоду про припинення вогню. Ми її дотримуємося. [...] Але на насильство буде дана відповідь силою", — написав він у мережі X.

Іран наразі не коментував повідомлення про удари по військових об'єктах. Водночас МЗС заявило, що країна завдала "оборонних" ударів по військових об'єктах, пов'язаних зі США. 

Іранське державне телебачення також повідомило, що Корпус вартових ісламської революції здійснив "попереджувальні постріли" у напрямку суден, які нібито рухалися неузгодженими маршрутами.

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