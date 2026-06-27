Axios: на саміті G7 Трамп висловив розчарування Путіним і натякнув, що може відійти від «домовленостей Анкориджа»

Президент США Дональд Трамп, який зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 минулого тижня та перед цим поговорив з Путіним, зазначив, що Україна зараз «досить добре справляється» у війні, повідомляє Axios.
Двоє чиновників, які були присутні на саміті, заявили, що Трамп висловив розчарування Путіним і навіть натякнув, що може відмовитися від «домовленостей Анкориджа», згідно з якими, як зазначає видання, США погодилися на вимогу Росії контролювати Донбас за будь-якою угодою.
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«Трамп скептично ставився до всього, що стосувалося Путіна, і говорив про тиск на Росію, але інші лідери не вірять, що він насправді щось з цим зробить», – сказав один чиновник виданню Axios.
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Видання зазначає, що дипломатія під керівництвом США щодо України зайшла в глухий кут через поєднання війни в Ірані та розчарувань після провалу кількох попередніх раундів.