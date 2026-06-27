Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаПолітика

Axios: на саміті G7 Трамп висловив розчарування Путіним і натякнув, що може відійти від «домовленостей Анкориджа»

Водночас президент США вважає, що Україна зараз «досить добре справляється» у війні.

Axios: на саміті G7 Трамп висловив розчарування Путіним і натякнув, що може відійти від «домовленостей Анкориджа»
Зустріч Трампа та Путіна, Аляска, 15 серпня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп, який зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 минулого тижня та перед цим поговорив з Путіним, зазначив, що Україна зараз «досить добре справляється» у війні, повідомляє Axios

Двоє чиновників, які були присутні на саміті, заявили, що Трамп висловив розчарування Путіним і навіть натякнув, що може відмовитися від «домовленостей Анкориджа», згідно з якими, як зазначає видання, США погодилися на вимогу Росії контролювати Донбас за будь-якою угодою.

Читайте такожРубіо: на Алясці не було жодної угоди з Росією

«Трамп скептично ставився до всього, що стосувалося Путіна, і говорив про тиск на Росію, але інші лідери не вірять, що він насправді щось з цим зробить», – сказав один чиновник виданню Axios.

Читайте такожВласюк: нафтові санкції США проти "Роснефти" та "Лукойлу" знову діють

Видання зазначає, що дипломатія під керівництвом США щодо України зайшла в глухий кут через поєднання війни в Ірані та розчарувань після провалу кількох попередніх раундів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies