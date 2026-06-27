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Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс завершила свою дипломатичну місію

Глава МЗС Андрій Сибіга прийняв Джулі Девіс і обговорив з нею актуальну безпекову ситуацію та мирні зусилля.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс завершила свою дипломатичну місію
Андрій Сибіга та Джулі Девіс
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі Девіс з нагоди завершення її дипломатичної місії в нашій державі. Про це повідомляє пресслужба дипломатичного відомства. 

Під час зустрічі співрозмовники обговорили актуальну безпекову ситуацію та мирні зусилля. Андрій Сибіга наголосив на важливості активної ролі та лідерства Сполучених Штатів у просуванні мирного процесу й досягненні всеохоплюючого і сталого миру.

Глава МЗС висловив вдячність Джулі Девіс за її особистий внесок у розвиток активного політичного діалогу між Україною та Сполученими Штатами та за ефективну взаємодію у важливий для України період.

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«Ми вдячні Сполученим Штатам за незмінну підтримку України та українського народу. Високо цінуємо ваш особистий внесок у розвиток українсько-американського стратегічного партнерства. Сьогодні особливо важливо зберігати високу динаміку нашої співпраці та спільно ухвалювати проактивні рішення, які наближатимуть всеохоплюючий і тривалий мир для України», — наголосив Андрій Сибіга.

Міністр відзначив важливість нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Франції під час Саміту G7, яка підтвердила спільне прагнення України та США до подальшого зміцнення стратегічного партнерства та координації зусиль задля досягнення миру.

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Окремо Андрій Сибіга висловив вдячність американському народові за солідарність з Україною та наголосив на важливості збереження двопартійної підтримки України в Сполучених Штатах.

Міністр побажав Джулі Девіс успіхів у подальшій дипломатичній діяльності, а також привітав Сполучені Штати Америки з наближенням 250-річчя незалежності, побажавши американському народові миру та процвітання.

«Україна високо цінує дружбу зі Сполученими Штатами. Переконаний, що наше стратегічне партнерство й надалі зміцнюватиметься на благо наших держав і народів, а також спільної справи захисту свободи, демократії й міжнародного права», — зазначив глава МЗС України.

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