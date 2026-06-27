Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс завершила свою дипломатичну місію

Глава МЗС Андрій Сибіга прийняв Джулі Девіс і обговорив з нею актуальну безпекову ситуацію та мирні зусилля.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі Девіс з нагоди завершення її дипломатичної місії в нашій державі. Про це повідомляє пресслужба дипломатичного відомства.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили актуальну безпекову ситуацію та мирні зусилля. Андрій Сибіга наголосив на важливості активної ролі та лідерства Сполучених Штатів у просуванні мирного процесу й досягненні всеохоплюючого і сталого миру.

Глава МЗС висловив вдячність Джулі Девіс за її особистий внесок у розвиток активного політичного діалогу між Україною та Сполученими Штатами та за ефективну взаємодію у важливий для України період.

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«Ми вдячні Сполученим Штатам за незмінну підтримку України та українського народу. Високо цінуємо ваш особистий внесок у розвиток українсько-американського стратегічного партнерства. Сьогодні особливо важливо зберігати високу динаміку нашої співпраці та спільно ухвалювати проактивні рішення, які наближатимуть всеохоплюючий і тривалий мир для України», — наголосив Андрій Сибіга.

Міністр відзначив важливість нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Франції під час Саміту G7, яка підтвердила спільне прагнення України та США до подальшого зміцнення стратегічного партнерства та координації зусиль задля досягнення миру.

Окремо Андрій Сибіга висловив вдячність американському народові за солідарність з Україною та наголосив на важливості збереження двопартійної підтримки України в Сполучених Штатах.

Міністр побажав Джулі Девіс успіхів у подальшій дипломатичній діяльності, а також привітав Сполучені Штати Америки з наближенням 250-річчя незалежності, побажавши американському народові миру та процвітання.

«Україна високо цінує дружбу зі Сполученими Штатами. Переконаний, що наше стратегічне партнерство й надалі зміцнюватиметься на благо наших держав і народів, а також спільної справи захисту свободи, демократії й міжнародного права», — зазначив глава МЗС України.