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Президент Сербії знову заявив, що збирається піти у відставку, та анонсував дострокові вибори

Вучич каже, що піду у відставку протягом кількох тижнів.

Президент Сербії знову заявив, що збирається піти у відставку, та анонсував дострокові вибори
президент Сербії Александар Вучич
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич заявив у суботу, що піде у відставку протягом кількох тижнів, та оголосив про дострокові президентські та парламентські вибори, передає Reuters

Заява Вучича пролунала після півторарічних антикорупційних протестів, очолюваних студентами, які прокотилися по всій країні після обвалу навісу на залізничній станції в місті Нові-Сад, внаслідок якого загинуло 16 людей.

Кілька днів тому у місті Нові-Сад студенти відзначили пам'ять загиблих у 2024 році та вимагали дострокових загальних виборів.

«Я буду президентом лише кілька тижнів, а потім піду у відставку», – заявив Вучич своїм прихильникам на проурядовому мітингу в столиці Белграді. Другий і останній мандат Вучича закінчується в середині 2027 року.

Вучич також заявив, що допоможе своїй Сербській прогресивній партії виграти вибори, включаючи дострокові парламентські вибори, спочатку заплановані на 2027 рік. Він не уточнив, коли піде у відставку, ані коли зможе розпустити парламент, що є передумовою для дострокових парламентських виборів.

Протестувальники, опозиція та правозахисні групи стверджують, що катастрофа на залізничному вокзалі була ознакою ширшого неефективного управління будівельними проєктами урядом та корупції. Активісти студентського руху кажуть, що хочуть кинути виклик Вучичу та Соціальній партії Сербії на майбутніх парламентських та президентських виборах.

  • Раніше цього місяця президент Сербії вже заявляв, що планує піти у відставку. Тоді він також заявив, що вибори в країні відбудуться в найближчі 3-4 місяці.
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