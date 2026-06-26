Президент України Володимир Зеленський звільнив кілька послів і призначив нові кандидатури.
Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.
Так, Ольгу Селих звільнили з посади посла в Султанаті Оман.
Також Зеленський звільнив Сергія Ніжинського з посади посла в Республіці Кіпр.
Крім того, президент усунув з посади Олександра Гамана, який очолював дипломатичне представництво України у Вʼєтнамі та працював послом у Королівстві Камбоджа за сумісництвом.
Водночас Зеленський призначив Ігоря Брусила новим послом України в Республіці Сан-Марино та Республіці Мальта за сумісництвом.
До цього Брусило вже обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці.