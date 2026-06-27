Величезне судно закриє жителям краєвид під час святкового салюту, який є головною подією фестивалю Феста дель Реденторе.

Активісти у Венеції планують зірвати візит мільярдера і посла США в Італії Тілмана Фертітти, який має намір пришвартувати свою 117-метрову супер’яхту Boardwalk в історичному центрі міста.

Протестувальники хочуть повторити торішній сценарій, коли вони частково зірвали святкування весілля засновника Amazon Джеффа Безоса, пише The Guardian.

Дипломатичний тур Фертітти під назвою «Прибережна дипломатія 250» приурочений до 250-річчя незалежності США. Посол планує прибути до Венеції 17 липня.

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У цей же час у місті проходитиме Феста дель Реденторе — одне з найважливіших традиційних свят венеційців на честь порятунку від чуми у XVI столітті. Жителі обурені тим, що величезне судно закриє їм краєвид під час святкового салюту, який є головною подією фестивалю.

Яхта Boardwalk заввишки 32 метри має шість палуб, два вертолітні майданчики та два басейни, а її вартість оцінюють у 450 мільйонів доларів.

Запити на швартування свідчать, що судно планують розмістити на найпопулярніших оглядових локаціях для містян — навпроти церкви Реденторе або на набережній Ріва-деї-Сетте-Мартірі.

Активісти наголошують, що дозвіл на швартування такої яхти є «ляпасом для венеційців». У місті, за їхніми словами, якість життя катастрофічно падає через відсутність житла та нестабільну роботу, тоді як мільярдери вважають, що їм дозволено все.

Протести пройдуть під гаслом «Венеція не для США». Невдоволення активістів підігріває і те, що Фертітта фінансував передвиборчу кампанію Дональда Трампа.

Візит посла відбувається на тлі дипломатичного напруження між Римом та Вашингтоном. Нещодавно Дональд Трамп заявив, ніби прем'єрка Італії Джорджа Мелоні «благала» його про спільне фото на саміті G7. Вона різко відповіла, що ні вона, ні Італія ніколи нікого не благають.

Попри спроби Тілмана Фертітти згладити кути в інтерв'ю італійським ЗМІ, венеційські активісти налаштовані рішуче. Вони навіть жартують про повернення надувних крокодилів, якими торік лякали гостей Джеффа Безоса.