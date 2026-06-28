У Франції внаслідок рекордної хвилі спеки загинули понад 1000 людей.

Про це повідомило Агентство охорони здоров'я Франції, пише Reuters.

За попередніми даними, більшість померлих – люди похилого віку. Водночас влада очікує, що кількість жертв зростатиме, оскільки продовжують надходити повідомлення про смерті в будинках для літніх людей та приватних помешканнях.

Французьке метеорологічне агентство повідомило, що в більшості регіонів країни екстремальна спека вже послабшала, однак у частині північно-східних районів досі діють попередження про високі температури.

Хвиля спеки охопила значну частину Європи, спричинивши людські жертви, перебої у виробництві електроенергії та пошкодження інфраструктури.

Вчені зазначають, що спека, яка розпочалася 20 червня, стала найінтенсивнішою за всю історію метеорологічних спостережень у Європі. Вони також наголошують, що клімат на континенті змінюється швидше, ніж у середньому у світі. У Парижі цього тижня температура повітря сягала 39°C.