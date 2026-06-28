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Кількість загиблих унаслідок землетрусів у Венесуелі перевищила 1 400 осіб

Безвісти зниклими вважаються понад 55 тисяч осіб.

Кількість загиблих унаслідок землетрусів у Венесуелі перевищила 1 400 осіб
Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію в Каракасі
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих унаслідок руйнівних подвійних землетрусів у Венесуелі зросла до понад 1 400 осіб. До країни продовжують прибувати іноземні рятувальні команди, а влада не припиняє пошуки людей у найбільш постраждалих прибережних районах.

Про це пише Reuters.

Після землетрусів, які сталися в середу, країну також сколихнули сотні повторних підземних поштовхів.

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За словами чиновників, до Венесуели вже прибули понад 1 600 іноземних рятувальників, а найближчим часом очікується прибуття нових команд у рамках масштабної міжнародної гуманітарної операції.

Місцеві жителі розповідають, що в окремих районах рятувальні роботи ведуться нерівномірно, хоча до суботи важка техніка вже працювала в Карабальєді та районі Лос-Коралес.

Влада й надалі обмежує доступ до штату Ла-Гуайра та контролює рух на головній трасі з Каракаса, пояснюючи це необхідністю забезпечити безперешкодний проїзд аварійно-рятувальної техніки.

Цивільним особам, які не входять до складу офіційних рятувальних груп, для проходження контрольно-пропускних пунктів необхідно мати спеціальні перепустки. Електропостачання в регіоні поступово відновлюється.

Хоча уряд заявляє про сотні зниклих безвісти або заблокованих під завалами людей, на вебсайті, який підтримує венесуельська опозиція, безвісти зниклими вважаються понад 55 тисяч осіб.

Геологічна служба США оцінює, що внаслідок землетрусів магнітудою 7,2 і 7,5 кількість жертв потенційно може перевищити 10 тисяч осіб, що зробить цю катастрофу однією з найсмертоносніших у Латинській Америці за останнє століття.

Катастрофа може мати серйозні політичні наслідки для тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес, яка позиціонує себе як реформаторка, хоча раніше обіймала посаду віцепрезидентки при Ніколасі Мадуро, якого було усунуто від влади та заарештовано США в січні.

Папа Римський Лев XIV у суботу в Римі висловив співчуття жертвам трагедії, їхнім родинам і всім учасникам рятувальної операції, а також закликав міжнародну спільноту й надалі підтримувати Венесуелу.

Сполучені Штати вже надали Венесуелі допомогу після землетрусів. Високопоставлений представник адміністрації США повідомив у суботу, що вже найближчими днями може бути оголошено про новий пакет фінансування на сотні мільйонів доларів, який доповнить 150 млн доларів, уже виділених адміністрацією президента Дональда Трампа.

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