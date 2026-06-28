У Саудівській Аравії розбився гелікоптер нафтової компанії: загинуло 14 людей

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Сьогодні в місті Рас-Таннура на східному узбережжі Саудівської Аравії розбився гелікоптер національної нафтової компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на саудівське державне інформагентство.

Причина авіатрощі наразі невідома.

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"Триває розслідування за участю відповідних органів влади для встановлення причин аварії гвинтокрила", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Aramco у п’ятницю відновила завантаження сирої нафти на своєму терміналі в Рас-Таннурі в Перській затоці після майже чотиримісячної паузи.

Як повідомлялося, раніше сьогодні на північному сході Франції розбився цивільний літак, який перевозив парашутистів.