До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
ГоловнаСвіт

Стармер може претендувати на посаду генсека НАТО у 2028 році, - ЗМІ

Ця посада обирається без формального голосування, але вимагає політичної згоди всіх країн-членів Альянсу. 

Стармер може претендувати на посаду генсека НАТО у 2028 році, - ЗМІ
Кір Стармер після заяви про відставку
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який 22 червня оголосив про свою відставку, може претендувати на посаду генерального секретаря НАТО, коли вона стане вакантною у 2028 році.

Про це повідомляє The Observer.

Видання зазначає, що прихильники Стармера вже доклали чимало зусиль, аби довести його авторитет на саміті G7 у червні, і водночас зазначає, що йому буде важко заручитися підтримкою усіх 32 країн, оскільки укладання політичних угод "не є сильною стороною" Стармера.

Незважаючи на те, що ця посада обирається без формального голосування, вона вимагає політичної згоди всіх країн-членів НАТО щодо єдиної кандидатури.

Читайте такожПолітична криза як стабільність: відставка Кіра Стармера

Також видання називає відносини Стармера з президентом України Володимиром Зеленським "настільки близькими, що вони інколи випадково телефонують одне одному" (маючи на увазі так званий pocket dial, коли телефон здійснює виклик на номер, який часто зустрічається в історії дзвінків).

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies