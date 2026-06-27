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Фіцо заявив, що Словаччина не долучиться до багатомільярдної допомоги Україні на липневому саміті НАТО

На саміті в Анкарі обговорюватимуть новий пакет військової допомоги Україні на суму 70 млрд євро. Прем'єр Словаччини каже, що його країна не платитиме за військові витрати України.

Фіцо заявив, що Словаччина не долучиться до багатомільярдної допомоги Україні на липневому саміті НАТО
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що словацька делегація вирушить на саміт НАТО в Анкарі (7–8 липня) без мандату на схвалення нової військової чи фінансової допомоги Україні, передає видання Aktuality

Виступаючи на радіо, Фіцо назвав заплановану допомогу «масштабною» та анонсував зустріч із вищими конституційними посадовцями й міністром оборони Робертом Каліняком для вироблення спільної позиції. 

«Жодної підтримки війни — Словаччина не платитиме за військові витрати України», — заявив він.

На саміті країни НАТО, за очікуваннями, пообіцяють мільярди доларів на закупівлю зброї та зміцнення підтримки України, а також підтвердять, що Росія є довгостроковою загрозою. 

Зазначимо, що на саміті в Анкарі обговорять новий пакет військової допомоги Україні на суму 70 млрд євро. Ініціативу висунула Німеччина: близько 30 млрд євро планується взяти з уже схваленого кредиту ЄС на 90 млрд євро, решту — 40 млрд євро — покриють держави-члени через двосторонні програми підтримки.

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