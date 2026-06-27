На Дніпропетровщині сьогодні внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 1 отримала поранення

Понад 40 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією.

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На Дніпропетровщині сьогодні, 27 червня, внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 1 отримала поранення, повідомила обласна військова адміністрація.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені АЗС, підприємство, вантажівки та мікроавтобуси. Загинув чоловік. Ще один чоловік, якому 21 рік, постраждав. Він госпіталізований у важкому стані.

На Синельниківщині потерпали Українська та Покровська громади. Горіли поле з пшеницею та приватний будинок.