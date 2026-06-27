Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону сімох цивільних

Серед звільнених також – доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади "Ангели Тайри" в Маріуполі.

З російського полону вдалося повернути сімох цивільних українців, серед них – доброволець, який приєднався до бригади "Ангели Тайри".

Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Вдалося повернути додому ще сімох цивільних громадян України, яких Росія роками незаконно утримувала у неволі. Це результат моєї прямої гуманітарної роботи з російською Уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Окрема подяка Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України та всім іншим дотичним органам, які працюють в рамках Коордштабу", – ідеться у повідомленні.

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Вдалося повернути українців віком від 35 до 66 років. Усіх їх росіяни незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Щодо Київщини – це саме Бучанський район, де окупанти у 2022 році чинили звірства.

Одного із українців росіяни викрали з власної домівки лише тому, що його сини служать у Збройних Силах України. Іншого українця – по дорозі на роботу, куди він прямував у день російського вторгнення.

Серед звільнених також – доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади "Ангели Тайри" в Маріуполі. Саме того дня разом із ним була затримана й Тайра, яку нам вдалося повернути додому раніше.