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Влада Сумщини запевнила, що проблем із пальним для жителів області немає

АЗС працюють у штатному режимі, власникам рекомендують посилити безпеку об'єктів.

Влада Сумщини запевнила, що проблем із пальним для жителів області немає
АЗС, фото ілюстративне
Фото: squarell.com

Російські війська свідомо завдають ударів по паливній інфраструктурі Сумської області, але АЗС працюють у штатному режимі.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Окупанти хочуть створити напругу серед населення, ускладнити роботу комунальних і екстрених служб, а також дестабілізувати логістику та загальну життєдіяльність області. Григоров запевнив, що нині всі автозаправні станції в області працюють як зазвичай, дефіциту пального немає. Керівники громад отримали завдання тримати під постійним контролем потреби критично важливих служб, завчасно планувати ресурси і оперативно поповнювати резерви.

Операторам паливного ринку рекомендували посилити безпеку об'єктів. Це включає облаштування фізичного захисту, встановлення антидронових сіток, підготовку укриттів для персоналу та відпрацювання чітких алгоритмів дій під час загрози обстрілів. Частину з цих заходів уже втілити в життя, додав Григоров.

На випадок серйозних руйнувань стаціонарних заправок або відсутності альтернативних джерел постачання поруч, влада розробляє і опрацьовує мобільні механізми забезпечення пальним.

Григоров закликав жителів Сумщини не панікувати й заправлятися у звичному повсякденному режимі, а під час повітряних тривог дотримуватися правил безпеки та вказівок працівників АЗС.

  • Від початку червня російські війська вже 13 разів атакували автозаправні станції на Сумщині. Наразі ситуація контрольована, а у разі ускладнення є напрацьовані рішення, щоб забезпечити потреби громад.
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