Відомо вже про 10 потерпілих.

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У Запоріжжі збільшилася кількість поранених від російської атаки на місто 26 червня.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, відомо про 10 потерпілих.

«Вже десять поранених: за допомогою лікарів продовжують звертатися люди, постраждалі внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Медики вже надали допомогу п'яти чоловікам, трьом жінкам і двом дітям - дівчинці 13 років та дев'ятирічному хлопчику. Життю постраждалих наразі нічого не загрожує», - запевнив Федоров.