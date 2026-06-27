У Запоріжжі збільшилася кількість поранених від російської атаки на місто 26 червня.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, відомо про 10 потерпілих.
«Вже десять поранених: за допомогою лікарів продовжують звертатися люди, постраждалі внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Медики вже надали допомогу п'яти чоловікам, трьом жінкам і двом дітям - дівчинці 13 років та дев'ятирічному хлопчику. Життю постраждалих наразі нічого не загрожує», - запевнив Федоров.
- 26 червня Росія вдарила по Запоріжжю БпЛА, в результаті виникла пожежа на території одного з промислових підприємств. Також під обстріл потрапила АЗС.