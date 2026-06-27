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У Запоріжжі збільшилася кількість поранених унаслідок п’ятничної атаки Росії

Відомо вже про 10 потерпілих.

У Запоріжжі збільшилася кількість поранених унаслідок п’ятничної атаки Росії
наслідки російського обстрілу Запоріжжя 26 червня 2026 року
Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі збільшилася кількість поранених від російської атаки на місто 26 червня.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, відомо про 10 потерпілих.

«Вже десять поранених: за допомогою лікарів продовжують звертатися люди, постраждалі внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Медики вже надали допомогу п'яти чоловікам, трьом жінкам і двом дітям - дівчинці 13 років та дев'ятирічному хлопчику. Життю постраждалих наразі нічого не загрожує», - запевнив Федоров.

  • 26 червня Росія вдарила по Запоріжжю БпЛА, в результаті виникла пожежа на території одного з промислових підприємств. Також під обстріл потрапила АЗС.
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