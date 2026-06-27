Шмигаль: Україна уклала 28 міжнародних енергетичних угод майже на 2 млрд євро

Під час Конференції з відновлення України у Ґданську було укладено 28 міжнародних угод в енергетичній сфері. Загальний обсяг фінансування проєктів становить майже 2 млрд євро.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, одним із ключових результатів стало підписання листа про наміри з Експортно-імпортним банком США, який відкриває можливість залучення до 300 млн доларів на фінансування американського обладнання, робіт і послуг для Групи "Нафтогаз".

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Уряд Великої Британії підтвердив державні гарантії для кредиту на 210 млн фунтів стерлінгів. Кошти спрямують на забезпечення стабільних поставок ядерного палива компанією Urenco для українських атомних електростанцій упродовж наступних двох років.

Також підписано угоду про спільні умови фінансування на 191,2 млн євро між IFC, ЄБРР, BSTDB, BII Ukraine та Swedfund. Гроші підуть на будівництво вітрової електростанції потужністю 189 МВт, яку реалізують дочірні компанії "Галнафтогазу".

Окрім цього, укладено угоду з німецькою компанією Notus Energy про кредит у 65 млн євро на будівництво вітрової електростанції потужністю 120 МВт.

Компанія ДТЕК та GE Vernova домовилися про будівництво нової парогазової електростанції потужністю 650 МВт. Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить 900 млн євро.

Європейський банк реконструкції та розвитку також підписав листи про наміри з Німеччиною та Норвегією щодо внесків у розмірі 45 млн та 10 млн євро відповідно до програми RAMP-UP. Вона має підтримати створення 1 ГВт нових потужностей відновлюваної енергетики та потенційно залучити до 1,5 млрд євро інвестицій.

Крім того, «Укренерго» отримає кредит у 90 млн євро під державні гарантії на реконструкцію підстанцій, а також грант у 11 млн євро від уряду Німеччини через KfW для закупівлі обладнання, необхідного для ремонту енергетичної інфраструктури.

Також Україна підписала грантову угоду з урядами Норвегії та Нідерландів, відповідно до якої «Укрнафта» отримає 44,6 млн євро.

Окремо було укладено низку меморандумів про співпрацю. Зокрема, «Нафтогаз» домовився про партнерство із Siemens Energy, GEK TERNA Group, DP Pumps та ORLEN, «Енергоатом» розширив співпрацю з чеською ŠKODA JS у сфері розвитку атомної енергетики, а також продовжено меморандум із турецькою Doğuş İnşaat щодо реалізації проєктів Канівської та Дністровської ГАЕС і відновлення Каховської ГЕС.

За словами Дениса Шмигаля, досягнуті домовленості стануть важливим кроком для відновлення, модернізації та зміцнення енергетичної системи України.