Президент Фінляндії схвалив скасування заборони на ввезення та зберігання ядерної зброї в країні

На початку весни Москва пригрозила “заходами у відповідь” у разі розміщення на території Фінляндії ядерної зброї.

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Президент Фінляндії Александр Стубб у п'ятницю, 26 червня, підписав поправки до закону про атомну енергію, які скасовують заборону на ввезення та розміщення ядерної зброї на території країни, повідомляє DW.

Документи опубліковано на сайті парламенту Фінляндії. Поправки набудуть чинності з 1 липня. Минулого тижня парламент Фінляндії схвалив ці поправки 125 голосами проти 61.

Міністр оборони країни Антті Гяккянен назвав цю реформу “історичною” і заявив, що вона “зміцнює безпеку Фінляндії та всього НАТО”.

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Стубб заявив, що Фінляндія не має наміру розміщувати ядерну зброю на своїй території у мирний час.

“Йдеться про ядерне стримування – стримуючий фактор, покликаний гарантувати, що її [ядерну зброю] ніколи не доведеться застосовувати”, – сказав президент.

Кремль у березні пригрозив “заходами у відповідь” у разі розміщення на території Фінляндії ядерної зброї. Гяккянен відповів, що у Гельсінкі “абсолютно готові” до реакції Москви. З його слів, зміна законодавства знижує ризик того, що Фінляндія стане об'єктом військової активності з боку Росії.

У січні Гельсінкі офіційно припинив участь в Оттавській конвенції, що забороняє виробництво, використання та накопичення протипіхотних світів. Стубб обґрунтував це рішення погіршенням ситуації з безпекою у світі.

У квітні 2023 року Фінляндія, яка має з РФ загальний кордон довжиною понад 1300 кілометрів, офіційно приєдналася до НАТО.

У травні 2026 року Стубб закликав Європу вступити в прямий діалог з Росією, заявивши, що для цього “настав час”.