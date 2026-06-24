За даними слідства, у закладі фіктивно оформили щонайменше 37 осіб, у тому числі родичів і знайомих посадовців.

Правоохоронці заявили про викриття схеми з виплатами зарплат “мертвим душам” на 15,3 млн грн у санаторії Міністерства охорони здоров’я на Прикарпатті. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, протягом 2019–2024 років із бюджету незаконно виплатили понад 15,3 млн грн зарплат і премій людям, які фактично не працювали.

Як повідомив Офіс генпрокурора, у закладі фіктивно оформили щонайменше 37 осіб. Їх вносили до штатного розпису та табелів робочого часу, після чого нараховували виплати. Частину таких “працівників” підбирали серед родичів і знайомих посадовців — їм також оформлювали стаж і відрахування до Пенсійного фонду.

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Організаторкою схеми слідство вважає колишню головну бухгалтерку санаторію, яка згодом стала заступницею директора з економічних питань. За версією правоохоронців, до схеми також були залучені колишня директорка санаторію, бухгалтерка з оплати праці, інспекторка з кадрів та інші працівниці бухгалтерії.

Зазначається, що документи з неправдивими даними про відпрацьований час підписувало керівництво. Після цього гроші переказували на банківські картки. Слідство стверджує, що доступ до рахунків мала головна бухгалтерка: вона знімала готівку та розподіляла її між учасницями схеми.

П’ятьом службовим особам повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами через зловживання службовим становищем. Чотирьом підозрюваним суд призначив заставу по 998,4 тис. грн, ще одній — заступниці головного бухгалтера — 1,6 млн грн.