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Популярні «льодяні» смаки вейпів можуть негативно впливати на серце, – дослідження

Популярні охолоджувальні ароматизатори, які використовуються в електронних сигаретах, можуть мати негативний вплив на серцево-судинну систему. 

До такого висновку дійшли дослідники, про що повідомляє ScienceAlert із посиланням на матеріал The Conversation.

Популярні «льодяні» смаки вейпів можуть негативно впливати на серце, – дослідження
Фото: depositphotos.com

Йдеться про ментол і синтетичні охолоджувальні агенти, зокрема WS-3 та WS-23, які створюють характерне відчуття прохолоди в так званих «льодяних» смаках вейпів. 

Ці речовини не охолоджують повітря фізично, а активують рецептор TRPM8 — сенсор, який відповідає за сприйняття холоду. У результаті мозок отримує сигнал про охолодження, хоча температура аерозолю залишається незмінною.

Науковці зазначають, що такий ефект може робити процес вейпінгу менш подразнюючим для дихальних шляхів, що потенційно сприяє глибшому вдиханню та частішому використанню електронних сигарет.

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Нещодавнє дослідження на мишах показало, що вплив аерозолів із ментолом призводив до підвищення частоти серцевих скорочень і артеріального тиску. Крім того, у тварин частіше фіксували передчасні шлуночкові скорочення — різновид порушення серцевого ритму, який може свідчити про навантаження на електричну систему серця.

Дослідники також виявили підвищений рівень епінефрину — гормону, що активується під час реакції організму на стрес. Частина змін зберігалася навіть після припинення впливу аерозолю.

Окреме занепокоєння викликає можливий вплив охолоджувальних агентів на кровоносні судини. Лабораторні дослідження свідчать, що деякі ароматичні речовини можуть пошкоджувати клітини, які вистилають судини зсередини, посилювати запалення та спричиняти клітинний стрес. Подібні ефекти спостерігалися навіть у продуктах без нікотину.

Вчені наголошують, що пошкодження внутрішньої оболонки судин вважається одним із ранніх маркерів розвитку серцево-судинних захворювань. Це означає, що потенційний ризик може стосуватися не лише серця, а й усієї кровоносної системи.

Зазначається, що виробники дедалі частіше використовують синтетичні охолоджувальні сполуки, які забезпечують сильний ефект прохолоди без м’ятного присмаку. Завдяки цьому «крижаний» ефект отримують фруктові, цукеркові та напійні смаки, популярні серед користувачів.

Водночас наразі немає достатньо доказів, щоб стверджувати, що охолоджувальні ароматизатори безпосередньо спричиняють серцеві захворювання у людей. Для цього необхідні масштабні клінічні дослідження. Однак накопичені дані свідчать, що такі добавки не є біологічно нейтральними та можуть впливати на роботу організму більше, ніж вважалося раніше.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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