Безпечними для населення визнано пляжі у Києві, а також у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Водночас у низці регіонів пляжний сезон офіційно не відкритий, а на Миколаївщині діє заборона на купання відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації.
За результатами лабораторних досліджень купатися не рекомендують на пляжах «Хімік», «Гонти» та «Центральний» у Вінниці, на пляжі у Коростені на річці Уж, на міському пляжі Рівного на озері Басів Кут, а також у Хоросткові Тернопільської області.
У МОЗ також нагадали, що через воєнну загрозу у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях у 2026 році не відкриватимуть рекреаційні та оздоровчі зони на водних об’єктах.