В Україні фахівці дослідили 106 проб води, відібраних у межах офіційних пляжних зон. Лише 5 із них, або 4,7%, не відповідали санітарним нормам за мікробіологічними показниками.

Станом на 18 червня більшість перевірених пляжів залишаються безпечними для відпочинку та купання.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.