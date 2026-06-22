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4,7% проб води на українських пляжах не відповідають санітарним нормам

В Україні фахівці дослідили 106 проб води, відібраних у межах офіційних пляжних зон. Лише 5 із них, або 4,7%, не відповідали санітарним нормам за мікробіологічними показниками. 

Станом на 18 червня більшість перевірених пляжів залишаються безпечними для відпочинку та купання.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

4,7% проб води на українських пляжах не відповідають санітарним нормам
Фото: EPA/UPG

Безпечними для населення визнано пляжі у Києві, а також у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. 

Водночас у низці регіонів пляжний сезон офіційно не відкритий, а на Миколаївщині діє заборона на купання відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації.

За результатами лабораторних досліджень купатися не рекомендують на пляжах «Хімік», «Гонти» та «Центральний» у Вінниці, на пляжі у Коростені на річці Уж, на міському пляжі Рівного на озері Басів Кут, а також у Хоросткові Тернопільської області.

У МОЗ також нагадали, що через воєнну загрозу у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях у 2026 році не відкриватимуть рекреаційні та оздоровчі зони на водних об’єктах.

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