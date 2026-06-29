Лукашенко поїхав у Китай і зустрівся із Сі Цзіньпіном

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поїхав у Китай і зустрівся із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Про це пише Reuters.

Візит Лукашенка до Китаю відбувся після його переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня.

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Сі Цзіньпін під час зустрічі заявив, що Китай «підтримує Білорусь у захисті її національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності», повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.

За словами Сі Цзіньпіна, Китай і Білорусь «повинні підтримувати стратегічну комунікацію, сприяти безперервному розвитку двосторонніх відносин на високому рівні та забезпечувати більшу користь народам обох країн».

Китай також готовий і надалі в межах своїх можливостей надавати допомогу Білорусі для її розвитку та реалізації будівельних проєктів, зазначив Сі.

Як раніше повідомив білоруський президентський Telegram-канал «Пул Першого», відносини між Китаєм і Білоруссю нині перебувають на «історичному піку».

«Саме про це ми з вами говорили раніше. І, можливо, певною мірою саме про це ми мріяли напередодні цієї глобальної співпраці між Білоруссю та… Китаєм», – відповів Лукашенко, згідно з повідомленням каналу.