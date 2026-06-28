Ізраїль визнає масові убивства вірмен під час Першої світової війни геноцидом

Кабінет міністрів Ізраїлю в неділю одноголосно схвалив пропозицію визнати масове насильство щодо вірмен, вчинене Османською імперією під час Першої світової війни, геноцидом.

Про це пише Associated Press.

Рішення ще має затвердити парламент.

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Туреччина протягом багатьох років активно виступає проти офіційного визнання масової загибелі вірмен приблизно у 1915 році геноцидом, тоді як вірменська сторона послідовно домагається такого міжнародного визнання.

За оцінками істориків, у період навколо Першої світової війни османські турки вбили до 1,5 мільйона вірмен. Більшість дослідників вважає ці події першим геноцидом ХХ століття.

Туреччина заперечує, що ці події були геноцидом, стверджуючи, що кількість загиблих перебільшена, а жертви стали наслідком громадянської війни та заворушень.

Протягом багатьох років Ізраїль уникав офіційного порушення цього питання, щоб не погіршувати відносини з Туреччиною. Однак за останні два десятиліття, особливо останніми роками, коли тривають війни в Газі, Лівані та Ірані, двосторонні відносини значно погіршилися.

«Попри численні й беззаперечні історичні докази, геноцид вірмен і досі залишається об'єктом організованої кампанії заперечення та применшення його масштабів, що включає маніпулятивне переписування історії, насамперед з боку турецького уряду», – заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, який виніс це питання на розгляд уряду.

Саар зазначив, що ізраїльські лідери, зокрема прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, і раніше називали масові вбивства вірмен геноцидом. Однак до цього часу це ніколи не було формально закріплено рішенням ізраїльського парламенту – Кнесету.

«Ніколи не пізно вчинити правильно», — сказав Саар у неділю, назвавши це рішення «моральним та історичним обов'язком».

Він також зазначив, що 32 країни, серед яких Сполучені Штати, Сирія та Ліван, уже офіційно визнали ці події геноцидом.

Поки що невідомо, коли схвалене урядом рішення буде винесене на голосування в Кнесеті. Туреччина наразі офіційно не відреагувала.

Колись Ізраїль і Туреччина були близькими союзниками, однак відносини почали погіршуватися після приходу до влади президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, що спонукало Ізраїль переглянути свою позицію щодо визнання геноциду вірмен.

Ізраїль неодноразово стикався зі звинуваченнями, зокрема з боку Організації Об'єднаних Націй і Туреччини, у тому, що його військова операція в секторі Гази має ознаки геноциду. Ізраїль, який був створений після Голокосту, категорично відкидає ці звинувачення.