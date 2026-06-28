Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаСвіт

Ізраїль визнає масові убивства вірмен під час Першої світової війни геноцидом

Рішення ще має затвердити парламент. 

Ізраїль визнає масові убивства вірмен під час Першої світової війни геноцидом
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів Ізраїлю в неділю одноголосно схвалив пропозицію визнати масове насильство щодо вірмен, вчинене Османською імперією під час Першої світової війни, геноцидом.

Про це пише Associated Press.

Рішення ще має затвердити парламент. 

Реклама

Туреччина протягом багатьох років активно виступає проти офіційного визнання масової загибелі вірмен приблизно у 1915 році геноцидом, тоді як вірменська сторона послідовно домагається такого міжнародного визнання.

За оцінками істориків, у період навколо Першої світової війни османські турки вбили до 1,5 мільйона вірмен. Більшість дослідників вважає ці події першим геноцидом ХХ століття.

Туреччина заперечує, що ці події були геноцидом, стверджуючи, що кількість загиблих перебільшена, а жертви стали наслідком громадянської війни та заворушень.

Протягом багатьох років Ізраїль уникав офіційного порушення цього питання, щоб не погіршувати відносини з Туреччиною. Однак за останні два десятиліття, особливо останніми роками, коли тривають війни в Газі, Лівані та Ірані, двосторонні відносини значно погіршилися.

«Попри численні й беззаперечні історичні докази, геноцид вірмен і досі залишається об'єктом організованої кампанії заперечення та применшення його масштабів, що включає маніпулятивне переписування історії, насамперед з боку турецького уряду», – заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, який виніс це питання на розгляд уряду.

Саар зазначив, що ізраїльські лідери, зокрема прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, і раніше називали масові вбивства вірмен геноцидом. Однак до цього часу це ніколи не було формально закріплено рішенням ізраїльського парламенту – Кнесету.

«Ніколи не пізно вчинити правильно», — сказав Саар у неділю, назвавши це рішення «моральним та історичним обов'язком».

Він також зазначив, що 32 країни, серед яких Сполучені Штати, Сирія та Ліван, уже офіційно визнали ці події геноцидом.

Поки що невідомо, коли схвалене урядом рішення буде винесене на голосування в Кнесеті. Туреччина наразі офіційно не відреагувала.

Колись Ізраїль і Туреччина були близькими союзниками, однак відносини почали погіршуватися після приходу до влади президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, що спонукало Ізраїль переглянути свою позицію щодо визнання геноциду вірмен. 

Ізраїль неодноразово стикався зі звинуваченнями, зокрема з боку Організації Об'єднаних Націй і Туреччини, у тому, що його військова операція в секторі Гази має ознаки геноциду. Ізраїль, який був створений після Голокосту, категорично відкидає ці звинувачення.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies