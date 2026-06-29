Малайзія продовжила пошуки зниклого рейсу MH370 на один рік

Малайзія продовжила на один рік угоду з глибоководною дослідницькою компанією Ocean Infinity щодо проведення підводних пошуків зниклого рейсу MH370 авіакомпанії Malaysia Airlines.

Як пише Reuters, про це повідомило в понеділок міністерство транспорту країни.

На літаку Boeing 777 було 227 пасажирів та 12 членів екіпажу. Він зник на шляху з Куала-Лумпура до Пекіна у 2014 році, і це стало однією з найвідоміших авіаційних загадок світу. Численні пошукові операції, проведені в південній частині Індійського океану, були безрезультатними.

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Ocean Infinity проводила пошуки літака до 2018 року. Минулого року вона підписала нову угоду з Малайзією про відновлення пошуків на території площею 15 000 кв. км, при цьому фірмі виплатять 70 мільйонів доларів лише у випадку, якщо вона знайде уламки.

Продовження угоди розраховане на 12 місяців, з 1 липня цього року до 30 червня 2027 року, заявив міністр транспорту Малайзії Ентоні Локе.

За словами Локе, це має на меті забезпечити повне завершення пошуку компанією Ocean Infinity на решті території площею 7 428,54 кв. км.

Він додав, що це враховує нові комерційні контрактні зобов'язання Ocean Infinity, які вимагатимуть тимчасового перерозподілу основних ресурсів пошуку в інше місце в період з листопада 2026 року по квітень 2027 року.