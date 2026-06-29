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Падіння українських дронів на території НАТО є виправданою ціною за удари по об'єктах у Росії, – МЗС Естонії

“Звичайно, ми не раді. Але ми не кажемо Україні зупинити це. Це удар по артерії життєзабезпечення Путіна”.

Падіння українських дронів на території НАТО є виправданою ціною за удари по об'єктах у Росії, – МЗС Естонії
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна
Фото: Facebook/Margus Tsahkna

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що падіння українських безпілотників на територію НАТО – це ціна, яку варто заплатити за знищення російських нафтопереробних заводів та військових баз.

Міністра цитує видання Financial Times.

Останніми місяцями Київ різко збільшив кількість ударів далекобійними ракетами та дронами по цілях глибоко у Росії, іноді вражаючи об'єкти за сотні кілометрів від лінії фронту в Україні.

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Росія відповіла посиленням радіоелектронних перешкод та інших контрзаходів, через що низка українських дронів, зокрема ті, що були спрямовані на балтійський порт Санкт-Петербурга, відхилилися від курсу та вибухнули на території НАТО.

“Звичайно, ми не раді (цим інцидентам). Але ми не кажемо Україні зупинити це. Це удар по артерії життєзабезпечення Путіна”, – сказав Цахкна FT. 

У сусідній Латвії політичний скандал через реакцію влади на “заблукалі” безпілотники у травні допоміг повалити коаліційний уряд.

Кілька українських дронів впали і в Естонії – найпівнічнішій балтійській державі, найближчій до Санкт-Петербурга. Минулого тижня на естонському полі знайшли нерозірваний український безпілотник з 5-кілограмовою боєголовкою. Цього року українські безпілотники також падали в Литві та Фінляндії.

Цахкна додав, що обвинувачення Росії в тому, що країни Балтії були безпосередньо причетні до ударів і дозволяли Україні використовувати свій повітряний простір для цих ударів, є “смішними” і “результатом відчаю Кремля”.

“Ми знаємо, що тон навколо Путіна змінився за останні два з половиною місяці... Він вже не такий оптимістичний. Основна причина економічна – через ці глибокі удари”, – сказав міністр.

За його словами, Кремль, схоже, “глибоко стурбований” ударами, і особливо непокоїться за експорт через Балтійське море через його економічну значущість. До 60% експортованої російської нафти проходить транзитом через Фінську затоку.

Тим часом у Росії почалися регулярні перебої з пальним. Нещодавні удари безпілотників по нафтових об'єктах у Санкт-Петербурзі та Москві стали великою проблемою для Кремля.

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Цахкна додає: вважати, що Путін зараз готовий до переговорів, – передчасно. Російський президент, найімовірніше, подвоїть свої стратегічні помилки.

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