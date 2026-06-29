Сили ППО знешкодили вночі 82 дрони. Зафіксували влучання 25 безпілотників

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У ніч на 29 червня російська армія атакувала Україну 108 безпілотниками різних типів. ППО знешкодила 82 дрони. Зафіксували влучання 25 БпЛА на 11 локаціях, а ще у 4 місцях упали уламки.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 29 червня (з 18:00 28 червня) противник атакував 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецької обл.; Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – розповіли там.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряна оборона збила та подавила 82 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 29 червня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.