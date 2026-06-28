Росіяни завдали трьох ударів по Запоріжжі, є постраждалі (оновлено)

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Сьогодні, 28 червня, російська армія завдала трьох ударів по Запоріжжі. Постраждали 60-річна жінка та 72-річний чоловік.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

«Чергова атака на Запоріжжя. Росіяни завдали трьох ударів по місту. Попередньо, є поранені», – йдеться у його повідомленні.

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Згодом Федоров додав, що ворожим ударом пошкоджено приватний житловий будинок. Попередньо, пожежі немає.

Також ворог атакував об’єкт промислової інфраструктури.

За попередньою інформацією, постраждала 60-річна жінка. Їй надають допомогу.

Оновлення. Також постраждав 72-річний чоловік.

Раніше Федоров писав про загрозу ударних безпілотників, а потім про вибухи.