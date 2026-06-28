Росіяни завдали трьох ударів по Запоріжжі, є постраждалі (оновлено)

Сьогодні, 28 червня, російська армія завдала трьох ударів по Запоріжжі. Постраждали 60-річна жінка та 72-річний чоловік.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.
«Чергова атака на Запоріжжя. Росіяни завдали трьох ударів по місту. Попередньо, є поранені», – йдеться у його повідомленні.
Згодом Федоров додав, що ворожим ударом пошкоджено приватний житловий будинок. Попередньо, пожежі немає.
Також ворог атакував об’єкт промислової інфраструктури.
За попередньою інформацією, постраждала 60-річна жінка. Їй надають допомогу.
Оновлення. Також постраждав 72-річний чоловік.
Раніше Федоров писав про загрозу ударних безпілотників, а потім про вибухи.