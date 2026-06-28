Окупанти атакували Запоріжжя, є поранені, виникла пожежа

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Уранці 28 червня російські окупанти атакували Запоріжжя. Відомо про поранених, на місцях ударів виникли пожежі.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відомо про щонайменше трьох поранених, серед них – дитина.

"росіяни недільного ранку ударили по обласному центру. Відомо про руйнування та пожежу. Поранені чоловік та жінка", – зазначає він.

Інші наслідки атаки встановлюються.