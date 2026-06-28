Окупанти атакували Запоріжжя, є поранені, виникла пожежа

Уранці 28 червня російські окупанти атакували Запоріжжя. Відомо про поранених, на місцях ударів виникли пожежі.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Відомо про щонайменше трьох поранених, серед них – дитина.
"росіяни недільного ранку ударили по обласному центру. Відомо про руйнування та пожежу. Поранені чоловік та жінка", – зазначає він.
Інші наслідки атаки встановлюються.
- Упродовж минулої доби російькі окупанти завдали 857 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області.