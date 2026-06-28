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Сили оборони вдарили по залізничному мосту у Криму і складах боєприпасів

Також підтверджено влучання українських ракет в три цехи промислового комплексу  "Титан-Барикади" у Волгограді.

Сили оборони вдарили по залізничному мосту у Криму і складах боєприпасів
Сили оборони вдарили по залізничному мосту у Криму
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили одразу два НПЗ, залізничний міст та склад боєприпасів. Також відомі результати удару ракет по заводу "Титан-Барикади".

Про це повідоляє Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 28 червня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України вчергове завдали ураження двом нафтопереробним заводам, задіяним у забезпеченні окупаційної армії", – ідеться у повідоленні.

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Уражено нафтопереробний завод "Слов'янський" у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край, рф).

Там зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

НПЗ "Слов'янський" належить ТОВ "Славянск ЭКО" та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня росії. 

Також вчергове завдано ураження Ярославському нафтопереробному заводу у Ярославлі (рф).

Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшим задимленням на території підприємства. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Ярославський НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність підприємства становить 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне пальне та інші нафтопродукти, що мають важливе значення для забезпечення військової логістики держави-агресора.

Також уражено залізничний міст у районі Ічок (ТОТ АР Крим), який використовується окупантами для перекидання військ та їх забезпечення, а також склад боєприпасів противника у районі Амвросіївки Донецької області. Результати ураження уточнюються.

За результатами аналізу даних підтверджено влучання українських ракет в три цехи промислового комплексу  "Титан-Барикади" у Волгограді (рф) із займанням та часткове руйнування в двох цехах.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України.

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