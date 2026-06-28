Зеленський підписав указ про підготовку до відзначення 1000-ліття Києво-Печерської лаври у 2051 році

Він зазначив, що йдеться "про довгий і кропіткий процес оновлення та збереження десятків пам’яток культури, музейних колекцій та споруд.

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо підготовки до відзначення 1000-ліття Києво-Печерської лаври.

Про це він повідомив на заході, присвяченому 30-річчю Конституції в Києві.

"Я недаремно кажу зараз про подію, що відбудеться через 25 років. Такі дати, як тисячоліття Лаври, Україна зустріне гідно. І підготовку почне уже сьогодні", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що йдеться "про довгий і кропіткий процес оновлення та збереження десятків пам’яток культури, музейних колекцій та споруд.

"Це потребує великої та спільної роботи, яку ми починаємо вже сьогодні. Відповідний указ я підписую тут і зараз", – сказав президент.

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1000-річчя Києво-Печерської Лаври відзначатиметься у 2051 році. (Монастир було засновано у 1051 році).