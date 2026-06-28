Росіяни атакували дві АЗС на Харківщині

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Російські безпілотники вночі атакували дві АЗС на Харківщині, є поранений, пошкоджено п'ять автомобілів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, вночі 28 червня російська армія завдала ударів безпілотниками по двох автозаправних станціях на території Наталинської громади Берестинського району", – ідеться у повідомленні.

Для атак ворог застосував БпЛА типу "Герань-2". Внаслідок влучань виникли пожежі. На одній із автозаправних станцій пошкоджено п’ять транспортних засобів.

Під час атаки на іншу АЗС поранення отримав 68-річний водій вантажного автомобіля. Також пошкоджено два транспортні засоби.

За процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).