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Суми знову опинилися під обстрілами РФ, є поранена

Окупанти били авіабомбами та ударними дронами.

Суми знову опинилися під обстрілами РФ, є поранена
наслідки атак РФ по Сумах
Фото: ДСНС України

Російські окупанти атакували місто Суми авіабомбами та ударними дронами. Унаслідок атак постраждала цивільна.

Про це повідомляє ДСНС України.

Спочатку ворог завдав по місту ударів керованими авіаційними бомбами. Значних руйнувань зазнали промислові та складські об’єкти. Рятувальники оперативно обстежили території та ліквідували виявлені осередки горіння.

Після цього ударний БпЛА влучив у покрівлю житлового будинку. Виникла пожежа, яку рятувальники швидко приборкали. Внаслідок атаки травмовано жінку.

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