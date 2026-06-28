Суми знову опинилися під обстрілами РФ, є поранена

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Російські окупанти атакували місто Суми авіабомбами та ударними дронами. Унаслідок атак постраждала цивільна.

Про це повідомляє ДСНС України.

Спочатку ворог завдав по місту ударів керованими авіаційними бомбами. Значних руйнувань зазнали промислові та складські об’єкти. Рятувальники оперативно обстежили території та ліквідували виявлені осередки горіння.

Після цього ударний БпЛА влучив у покрівлю житлового будинку. Виникла пожежа, яку рятувальники швидко приборкали. Внаслідок атаки травмовано жінку.