Президент Зеленський подав до Ради законопроєкт про запровадження ордена Європи

Орден Європи пропонується запровадити для нагородження громадян України та іноземців за визначні заслуги.

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До Верховної Ради надійшов законопроєкт Президента Володимира Зеленського щодо внесення змін до статті 7 Закону "Про державні нагороди України". Документ передбачає встановлення нової державної відзнаки – ордена Європи.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

Згідно з поясненням, орден Європи пропонується запровадити для нагородження громадян України та іноземців за визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Також відзнакою планують відзначати внесок у зміцнення міжнародної співпраці, підтримку України у захисті її незалежності та безпеки Європи, а також розвиток дружніх відносин між народами.

Законопроєкт зареєстрований під номером 15359 від 28 червня. Його розгляд у парламенті очікується на одному з найближчих пленарних засідань.