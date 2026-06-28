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Президент Зеленський подав до Ради законопроєкт про запровадження ордена Європи

Орден Європи пропонується запровадити для нагородження громадян України та іноземців за визначні заслуги.

Президент Зеленський подав до Ради законопроєкт про запровадження ордена Європи

До Верховної Ради надійшов законопроєкт Президента Володимира Зеленського щодо внесення змін до статті 7 Закону "Про державні нагороди України". Документ передбачає встановлення нової державної відзнаки – ордена Європи.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

Згідно з поясненням, орден Європи пропонується запровадити для нагородження громадян України та іноземців за визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі. 

Також відзнакою планують відзначати внесок у зміцнення міжнародної співпраці, підтримку України у захисті її незалежності та безпеки Європи, а також розвиток дружніх відносин між народами.

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Законопроєкт зареєстрований під номером 15359 від 28 червня. Його розгляд у парламенті очікується на одному з найближчих пленарних засідань.

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