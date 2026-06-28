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Протягом дня Росія обстрілювала Харківщину. Постраждали понад 10 людей, загинула жінка

Ворог бив із РСЗВ, дронами, атакував КАБами. 

Протягом дня Росія обстрілювала Харківщину. Постраждали понад 10 людей, загинула жінка
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська атакували Харків область. Загинула одна людина загинула, понад десять осіб постраждали, зокрема діти.

Про це пише обласна прокуратура

Сьогодні близько 18:35 російські війська завдали удару, попередньо з РСЗВ «Торнадо-С», по Чугуївському району, де перебували відпочивальники. Внаслідок атаки загинула 54-річна жінка. Поранення отримали шестеро дорослих, 16-річний хлопець та 9-річна дівчинка. 

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Орієнтовно о 15:30 російська авіація завдала удару керованою авіабомбою по селу Кирилівка цього району. Там поранений 30-річний чоловік, він у лікарні. 

Близько 17:20 FPV-дрон влучив поблизу багатоповерхівки у Шевченківському районі Харкова. Пошкоджені три автомобілі та скління будинку, але люди цілі. Також удень ворожий безпілотник БМ-35 «Італмас» влучив у дах автозаправної станції у цьому ж районі, поранений 60-річний працівник. Там же близько 11:50 FPV-дрон поцілив у дах гаража.

Вранці у Київському районі Харкова FPV-дрон влучив між сьомим та восьмим поверхами багатоквартирного житлового будинку. Жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Орієнтовно о 06:35 безпілотник «Молнія» атакував житловий сектор у селі Губарівка Богодухівського району, поранення отримала 78-річна жінка, а троє людей зазнали гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва органів прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

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