Помер командир 154 ОМБР Володимир Кононніков

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні, 28 червня, знайшли мертвим командира 154-ї окремої механізованої бригади, полковника Володимира Кононнікова. Обставини смерті зʼясовують.

«Повідомляємо, що в неділю, 28 червня, було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Олександровича Кононнікова», – повідомили у ОК «Південь».

Обставини смерті офіцера з’ясовуються.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, призначили службове розслідування. За попередньою інформацією, ознак насильства не виявили. Остаточні висновки зроблять за результатами розслідування.

«Полковник Володимир Кононніков був відданим Україні та військовій справі офіцером, відповідальним командиром, який дбав про особовий склад і потреби свого військового колективу», – написали там і висловили співчуття рідним, близьким і побратимам.