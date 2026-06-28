На Сумщині від російської атаки загинула жінка, яка була на городі

Через російський обстріл на Сумщині загинула жінка, яка працювала на городі.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Григоров.
«На жаль, внаслідок російської атаки на Сумщині загинула літня жінка Це мешканка Середино-Будської громади», – повідомив він.
Григоров розповів, що росіяни протягом дня атакували прикордонне місто. Під час одного з ударів жінка була на городі та отримала важке поранення.
Медики оперативно забрали постраждалу та надавали їй необхідну допомогу, але жінка померла в автомобілі швидкої.
Усі обставини та наслідки атаки з’ясовуються.
- Вчора у Сумській області внаслідок атак російських безпілотників травмовано 32 людини, серед яких троє дітей.