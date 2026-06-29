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У Запорізькій області через російські обстріли загинули чотири людини, і ще 28 осіб поранені. Ворог бив по 45 населених пунктах, здійснивши 973 удари.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

«4 людини загинуло, ще 28 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони», – розповів він.

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Війська РФ здійснили 29 авіаударів по Запоріжжю, Малокатеринівці, Кушугуму, Балабиному, Таврійському, Запасному, Юрківці, Шевченковому, Данилівці, Любицькому, Новосолошиному, Любимівці, Оріхову, Омельнику, Микільському, Червоному Яру, Новоселівці, Червоній Криниці та Преображенці.

737 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Комишуваху, Річне, Новояковлівку, Новотаврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Преображенку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Воздвижівку, Гірке, Цвіткове, Добропілля та Рибне.

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Запасному, Новоселівці, Чарівному та Гуляйпільському.

201 артилерійський удар прийшовся по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Воздвижівці, Гіркому, Цвітковому, Добропіллю та Рибному.

Надійшло 249 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.