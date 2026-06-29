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Через дронову атаку на Миколаївщині горіло пшеничне поле

Також у області пошкоджений будинок.

Через дронову атаку на Миколаївщині горіло пшеничне поле
Ілюстративне фото
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Миколаївську область дронами різних типів та КАБами. Горіло пшеничне поле та трава, пошкоджений будинок.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Віталій Кім.

Учора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Через це у Миколаївському та Вознесенському районах виникли дві пожежі сухої трави та пшениці. 

Також вчора та сьогодні вночі росія била ударними дронами типу «Молнія» по Галицинівській громаді, внаслідок чого в с. Українка пошкоджено приватний будинок. 

Крім цього учора РФ атакувала FPV-дроном та завдала удару, попередньо КАБами, по Очаківській громаді і вдарила із артилерії по Куцурубській громаді. 

Всюди минулося без постраждалих.

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