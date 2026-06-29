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Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Упродовж милої доби російська армія атакувала на Херсонщині дронами та із артилерії понад 40 населених пунктів. Поранені пʼятеро мешканців.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Урожайне, Тараса Шевченка, Берислав, Петропавлівка, Борозенське, Олександрівка, Станіслав, Широка Балка, Кучерське, Новорайськ, Суханове, Дудчани, Раківка, Микільське, Білозерка, Антонівка, Комишани, Томина Балка, Черешеньки, Софіївка, Садове, Дар'ївка, Федорівка, Велетенське, Дніпровське, Придніпровське, Янтарне, Нововоскресенське, Шевченківка, Новодмитрівка, Розлив, Дослідне, Бургунка, Гаврилівка, Золота Балка, Качкарівка, Кізомис, Львове, Милове, Михайлівка, Понятівка, Токарівка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 13 приватних будинків.Також окупанти понівечили магазин, газопровід, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.