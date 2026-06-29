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У ПАР стріляли у високопосадовця поліції, якого підозрюють у незаконній торгівлі

У заступника начальника кримінальної розвідки, генерал-майор Фероза Хана стріляли вчора ввечері.

У ПАР стріляли у високопосадовця поліції, якого підозрюють у незаконній торгівлі
Заступник начальника кримінальної розвідки ПАР Фероз Хан
Фото: Gallo Images

Один із керівників поліції Південно-Африканської Республіки вижив після замаху в Йоганнесбурзі.

Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеві ЗМІ.

У заступника начальника кримінальної розвідки, генерал-майор Фероза Хана стріляли у неділю ввечері, коли він їхав додому. Чоловіка госпіталізували для екстреної операції.

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Стрілянина сталася за кілька днів до того, як Хан мав дати свідчення комісії, яка розслідує зв'язки поліції ПАР із криміналітетом. Триває розслідування замаху.

Слідчу комісію, відому як комісія Мадланга, створили після торішньої заяви іншого високопоставленого поліцейського, генерал-лейтенанта Нхланхли Мкхваназі, про проникнення організованої злочинності в уряд країни.

Хана та ще двох осіб заарештували у травні за ймовірну незаконну торгівлю та незаконне зберігання дорогоцінних металів. Арешти були пов'язані з інцидентом 2021 року, коли у бізнесмена в міжнародному аеропорту імені О. Р. Тамбо в Йоганнесбурзі знайшли необроблене золото вагою 75,9 г. Під час допиту бізнесмен стверджував, що діяв як агент під прикриттям, пов'язаний із високопоставленими офіцерами поліції.

Пізніше слідчі встановили, що “на той час не існувало жодної санкціонованої операції під прикриттям, пов'язаної з дорогоцінними металами”, але натомість Хан та інший офіцер “доручили офіцерам” звільнити бізнесмена. Хан вийшов під заставу.

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